В Пулково установили камеры, фиксирующие нарушения при парковке

Оператор петербургского аэропорта Пулково — ООО «Воздушные ворота Северной столицы» — установил комплекс автоматической фото-видеофиксации нарушений правил стоянки и остановки «Интегра-КДД». Новое оборудование будет круглосуточно работать на участке дороги от Пулковского шоссе в аэропорт в районе поворота у пассажирского терминала, где стоянка и остановка транспортных средств запрещена, сообщили в ВВСС.

Система фото-видеофиксации будет регистрировать номера автомобилей, чьи водители, нарушая ПДД, паркуются в крайнем правом ряду и создают заторы на выездах с парковок у терминала аэропорта. Все данные о нарушениях автоматически отправляются в ГИБДД для назначения и оформления штрафов, отметили в компании.

Ранее “Ъ-СПб” писал, что в Пулково также ввели запрет на въезд на парковку аэропорта для машин с нечитаемыми или скрытыми номерами.