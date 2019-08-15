К аэропорту Пулково не пустят машины с нечитаемыми номерами

На парковку петербургского аэропорта Пулково больше не пустят автомобили с нечитаемыми номерами. Компания «Воздушные ворота северной столицы» (ВВСС, оператор авиагавани) ввела запрет на въезд для машин с нечитаемыми или скрытыми номерами.

Система контроля на парковках не откроет шлагбаум и не выдаст талон таким автовладельцам.

Как пояснили в компании, водители такси скрывают номера и оставляют машины в неположенных для стоянки местах, превышая максимальное время нахождения у терминала ( 15 минут). Новая мера призвана разгрузить подъезд к терминалам аэропорта.