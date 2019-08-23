Hasbro покупает владельца мультсериала «Свинка Пеппа» за $4 млрд

Американский производитель игрушек Hasbro покупает медиакомпанию Entertainment One (eOne), которой в числе прочего принадлежат права на популярный мультсериал «Свинка Пеппа». Компании объявили о сделке в четверг, 22 августа. Сумма сделки составила 3,3 млрд ($4 млрд) — акционеры eOne получат по 5,6 ($6,8) наличными за акцию, тем самым премия в сравнении со средней ценой акций компании за последние 30 дней составит 31%.

Штаб-квартира eOne находится в Канаде, акции компании торгуются на Лондонской фондовой бирже. Покупка добавит в портфель Hasbro, в который уже входят в числе прочего My Little Pony, «Трансформеры» и игра «Монополия», новые бренды, самым привлекательным из которых является «Свинка Пеппа». Мультсериал переведен на 40 языков и транслируется в 180 странах, причем его популярность за пределами Великобритании продолжает расти. В прошлом году выручка от этого мультсериала выросла на 20%? до 90,2 млн ($110 млн).

Яна Рождественская