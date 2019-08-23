Как не ошибиться при выборе квартиры в новостройке?

Довольно часто сталкиваясь с теми или иными рекламными посылами застройщиков, пермяки задаются вопросом: а на каком основании девелопер говорит о лучшем продукте, о самых качественных материалах? Не являются ли эти обещания пустыми и ничем не подкрепленными?

Наталья Андаева, директор департамента продаж компании «Талан» в Перми:

– Людям непросто разобраться при выборе квартиры в потоке информации, которая есть на рынке. Все застройщики говорят о том, что их объект самый лучший. Поэтому каждому, кто покупает квартиру в новостройке, мы рекомендуем обязательно посетить три места: офис девелопера, строительную площадку выбранного объекта, а также побывать в готовом, уже сданном доме. Только так можно понять, соответствует ли уровень строительства заявленному.

Федеральный застройщик «Талан» запустил программу еженедельных экскурсий на строительную площадку и в готовые дома, чтобы наглядно показать покупателям уровень своих объектов. Записаться на экскурсию можно по телефону:+7 (342) 299-99-33.

Жилой комплекс «Доминант» находится в самом центре города, на пересечении улиц Луначарского и Борчанинова. В нем предусмотрено три уровня безопасности. Первый уровень – физический. Дом имеет закрытую придомовую территорию. Архитекторы расположили жилую часть дома на стилобате, образуя приватное пространство двора. Второй уровень обеспечат сотрудники службы безопасности, которые будут круглосуточно следить за порядком в квартале. Третий уровень – видеонаблюдение и другие современные IT-решения. Здесь установят 54 видеокамеры. Именно такое количество необходимо, чтобы на территории жилого квартала почти не осталось «слепых» зон. Камеры установят по внутреннему и внешнему периметру зданий, в холлах первых этажей и на подземной автостоянке. Любой житель комплекса сможет подключиться к системе видеонаблюдения через мобильное приложение и в онлайн-режиме посмотреть, что происходит на детской площадке, парковке и в других зонах.