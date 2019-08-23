Песков исключил, что Путин может не знать о чрезвычайных ситуациях в стране

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков уверен, что ситуация, когда Владимир Путин может быть введен в заблуждение в связи с той или иной чрезвычайной ситуацией, в современной России невозможна. Он отметил, что не известно, «как и по каким каналам руководство СССР в то время получало информацию».

«Множественность источников, по которым президент получает информацию,— раз. Скорость обмена информацией и внутри страны, и из-за рубежа настолько высока, что фактически такие ситуации, как тогда были с Чернобылем, они невозможны»,— подчеркнул господин Песков.

Так Дмитрий Песков прокомментировал слова экс-президента СССР Михаила Горбачева о том, что он не знал первые сутки после аварии на Чернобыльской АЭС о возможных последствиях катастрофы. Пресс-секретаря спросили, возможна ли аналогичная ситуация в связи с аварией на полигоне в Архангельской области.

Напомним, 8 августа произошел взрыв на полигоне под Северодвинском во время испытаний, связанных с радиоизотопным источником питания в составе ракеты. Жертвами взрыва стали пять человек. В расположенном примерно в 40 км от места ЧП Северодвинске было зафиксировано непродолжительное повышение радиационного фона в 16 раз. Росгидромет утверждает, что это было связано с прохождением облака радиоактивных инертных газов.

Подробнее о взрыве читайте в материале “Ъ” «Воздействие радиации объявили ничтожным».