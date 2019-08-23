В Краснодаре горит жилой дом возле «Красной площади»

Сегодня, 23 августа, в 11:52 на пульт диспетчера «01» поступило сообщение о пожаре в квартире жилого 16-этажного дома по улице Кореновской возле ТРЦ «Красная площадь». Как сообщили в ГУ МЧС по краю, на место незамедлительно были направлены первые пожарно-спасательные подразделения, которые прибыли к месту ЧП в 12:01.

В настоящее время на месте работает шесть единиц техники. Проведена эвакуация 30 жителей высотки. Локализация горения была произведена в 12:29, в 12:31 – локализация открытого горения.

Кроме того, в 12:42 произошла ликвидация пожара на складе по улице Сормовской.

Дмитрий Михеенко