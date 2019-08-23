В Краснодаре горит склад на улице Сормовской

Сегодня, 23 августа, произошел крупный пожар на улице Сормовской в Краснодаре. По сообщению ГУ МЧС по Краснодарскому краю, информация о возгорании поступила в службу оперативного обеспечения ЦУКС в 10:28.

В 10:29 к месту вызова были направлены пожарно-спасательные подразделения. В 10:35 было установлено, что горит кровля складского помещения на площади около 150 кв. м. На месте работают 13 единиц техники и четыре ствола «Дельта». Организован штаб пожаротушения. Создано два боевых участка. В 11:05 на одном из них объявлена локализация пожара на площади 250 кв. м. Ликвидация открытого горения на первом боевом участке объявлена в 11:53.

Василий Хитрых