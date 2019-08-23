«Единая Россия» предложила заново рассмотреть вопрос о лишении мандатов бийских депутатов

«Единая Россия» предлагает заново рассмотреть вопрос о досрочном лишении мандатов четырех депутатов Бийской гордумы в Алтайском крае, допустивших декларационные нарушения. Об этом “Ъ-Сибирь” сообщил глава исполкома краевого отделения партии Денис Голобородько.

По словам представителя «Единой России», вопрос нужно рассмотреть заново после того, как краевое заксобрание на сессии 29 августа приведет региональное законодательство в соответствие с федеральным (в июле 2019 года Госдума приняла поправки в закон об общих принципах организации местного самоуправления). «В поправке предусматриваются дифференцированные меры ответственности за несущественные неточности в декларациях муниципальных депутатов — предупреждение депутата, лишение его работы в муниципальном собрании на постоянной основе и другие, а не только прекращение полномочий»,— сказал Денис Голобородько.

Напомним, 22 августа почти все члены фракции «Единой России» вместе со спикером Бийской гордумы Сергеем Ларейкиным покинули сессию, чтобы не рассматривать требование прокуратуры о лишении мандатов четырех депутатов: лидера фракции единороссов Константина Белого, зампреда думы Игоря Степанова («Единая России»), главы комитета по экономической политике Александра Хлыновского (КПРФ) и Александра Вишнякова (ЛДПР). После длительного перерыва заседание продолжилось, а оставшиеся депутаты единогласно проголосовали за лишение мандатов всех, кроме Константина Белого.

Эти события, по мнению Дениса Голобородько, свидетельствуют о «ненадлежащей подготовке руководства» Бийской гордумы к рассмотрению важных вопросов, но это «не может оправдывать дестабилизацию работы» думы. «Уход с заседания думы, несоблюдение всех необходимых процедур — это и проявление неуважения к коллегам по думе, присутствующим на заседании. Это ведет к дискредитации образа депутата и партии в целом,— полагает глава исполкома краевой «Единой России».— Мы понимаем: фракция для защиты интересов местного самоуправления в целом и депутатского корпуса в частности пошла на крайние меры, что позволило сохранить думу в прежнем составе. Однако до кризиса ситуацию можно было и не доводить».

Подробнее о ситуации в гордуме Бийска читайте в материале “Ъ-Сибирь” «Как такое вышло»

Юлия Сасевич