Обозреватель "Ъ FM" Анна Минакова рассказывает, чем грозят частые перелеты и как избежать неприятных последствий для внешности и здоровья.

«Сегодня я в Москве, завтра лечу в Гонконг, оттуда — в Шанхай, потом в Нью-Йорк, а потом в Англию, Швейцарию и Францию», — огласил мне как-то свои планы на полмесяца СЕО одной люксовой компании. И это весьма стандартное расписание многих бизнес-путешественников. И как тут ни пей в самолете воду и таблетки с мелатонином, все равно не избежишь джетлага. Бессонница, усталость, головная боль, но не только это.

Результат частых переплетов — это и отечность, и сухость кожи. С последними справиться помогут косметические средства и салонные процедуры. В полет стоит взять необходимый минимум косметики и соблюдать простые правила, рассказала мне владелица Omny Beauty SPA Ирина Шапиро: «У Thalgo есть прекрасные маленькие кремы "24 часа увлажнение", они прекрасно подходят для того, чтобы взять с собой в полет. Еще рекомендую пить крепкий черный чай с лимоном и сахаром — он прекрасно тонизирует — или чай матча. Это мощный антиоксидант».

Лишнюю влагу после полета лучше всего и, что важно, быстрее всего помогут устранить салонные процедуры. Шапиро рекомендует вибрационно-ротационно-компрессионный массаж, который прекрасно выводит лишнюю жидкость, а, кроме того, освобождает мышцы от молочной кислоты, и холодное обертывание от Thalgo: кроме выведения лишней жидкости, оно еще и устраняет сухость кожи и придает ей тонус.

Ручные массажи незаменимы и до, и после полета, особенно часто летающим пассажирам важно сохранять не только водный баланс кожи и вообще «здоровье тела», но и «здоровый дух». Для этого из салонных процедур лучше всего подойдут так называемые «ритуалы», которые стоит делать как до, так и после полета. Вообще такие ритуалы длительностью от полутора часов нередко называют «процедурами для красной дорожки» — когда после перелета надо не только восстановиться, а выглядеть на все сто.