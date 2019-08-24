Обозреватель ИД "Ъ" Дарья Цивина рассказывает о меню ресторана «Сибирь-Сибирь», в котором много блюд из локальных продуктов.

Пока владельцы гастропаба Space Owl развивают свое фермерское хозяйство в Тульской области, меню их ресторана не слишком явно раскрывает тему eco comfort food. В дополнение к собственным молочным продуктам разве что подмосковные фермерские раки поставляются сюда раз в неделю в восьмиградусной воде, живут в аквариумах и подаются к обширной линейке пива под 200 сортов.

Тем временем, тему диких локальных продуктов все активнее продвигает в Москве новосибирский ресторатор Денис Иванов. В его новом пивном ресторане «Кромбахер» все закуски к пиву из диких продуктов — якутский чир, сибирский муксун, рыба пелядь (она же сырок), хворост из вяленого оленя, колбаски улюкте, все это привозится из Сибири.

Много дичи в основном разделе — от бифштекса из оленя с жареным папоротником и таежными маслятами до ребер кабана с брусничным соусом. Ну и, конечно же, меню ресторана «Сибирь-Сибирь» постоянно развивает тему дикоросов. Салат из дикой черемши и молодой крапивы с копченым муксуном, паровой омуль с ткемали из крыжовника, судак с соусом из алтайских трав, пельмени с телятиной и папоротником, теляьчи мозги с таежными грибами и якутский десерт керчах из густых фермерских сливок с лесными ягодами — далеко не все новинки «Сибири-Сибири», призванные раскрыть тему локальных сибирских продуктов. И это, я уверена, только начало.