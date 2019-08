Обозреватель ИД "Ъ" Дарья Цивина продолжает рассказ о ресторанах формата eco comfort food, в одном из которых к столу подаются блюда, приготовленные из собственных молочных продуктов.

Продолжаем разговор о новом модном направлении в ресторанах eco comfort food. В то время как Сергей Ерошенко для своего ресторана «Честная кухня» объехал всю Ивановскую область, прежде чем нашел достойного гуся, теленка и ягненка, а Андрей Коробяк, став бренд-шефом ресторана Yura, исколесил Центральный регион в поисках надлежащих кабачков, капусты и брокколини, в Москве стали появляться рестораны, у которых есть своя собственная ферма. И в данном случае я имею в виду вовсе не флагманский Twins Garden c его 19-й строчкой в The World’s 50 Best, а бесстрашных новичков, оттачивающих схему «с фермы на стол» в статусе start up.

Открывшийся недавно гастропаб Space Owl принадлежит братьям Артуру Мурадяну и Вагаршаку Степаняну, которые пару лет назад купили стадо молочных коров в Заокском районе и занялись, помимо основного семейного туристического бизнеса, фермерством. Понятное дело, что не все идет у них гладко, проблем множество, и все же, в меню Space Owl уже есть позиции из собственных молочных продуктов — небольшая линейка твердых сыров, на завтраки — сырники из своего творога и каши на своем коровьем молоке. С подмосковным мясом цесарки и ягнятиной у Space Owl пока не сложилось — или цены немыслимые, или продукт мороженый. Но, как говорится, продолжение следует.