Казанский пороховой завод намерен отказаться от опасного производства

Руководство Казанского порохового завода обсуждает дальнейшее направление работы предприятия. В частности, рассматривается вариант с отказом от опасного производства, передает РБК со ссылкой на гендиректора предприятия Александра Лившица.

По его словам, вместо этого планирует развитие различных новых гражданских направлений. «На самом деле, проектов много, но говорить о чем-то конкретном пока рано», — рассказал господин Лившиц.

Он добавил, что ряд направлений будет определен в течение года.

В данный момент завод занимается выпуском пороха для стрелкового оружия и малокалиберной артиллерии,систем ближнего боя, метательных зарядов к выстрелам полевой, танковой и морской артиллерии, гильзы со сгорающим корпусом, метательные заряды, а среди продукции гражданского назначения указываются пороха для охотничьих и спортивных патронов, лакокрасочные материалы, серная и азотная кислоты и другие виды продукции.

Ранее сообщалось, что производство Казанского порохового завода в Удмуртию переносить не будут.