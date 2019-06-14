Релокация производства Казанского порохового завода в Удмуртию отменена

Производство Казанского порохового завода не будут переносить в поселок Кизнер Удмуртской республики. Как сообщил «Интерфакс-Поволжье» министр промышленности и торговли Удмуртии Виктор Лашкарев, на территории бывшего полигона по уничтожению химоружия, где планировалось разместить мощности завода, нет соответствующей инфраструктуры.

«Провели исследование, работал научный институт и минпромторг Российской Федерации — к сожалению, технологии в Кизнере не позволяют разместить там пороховой завод: нет взрывозащищенных зданий и так далее и так далее»,— пояснил господин Лашкарев. Власти Удмуртии будут искать для объекта нового инвестора.

Напомним, перенести мощности порохового завода за счет федеральных средств из Казани в Кизнер предложил Владимиру Путину глава минпромторга России Денис Мантуров в 2018 году. Завершить релокацию планировалось в течение четырех-пяти лет.

Как писал “Ъ-Казань”, в итоге решено закрыть Казанский пороховой завод поэтапно свернут без переноса его мощностей в другие регионы. Новое производство порохов организуют к 2023 году на Алексинском химическом комбинате в Тульской области.

Казанский пороховой завод работает с 1788 года в Кировском районе города. Сейчас там производят порох для гражданского и военного оружия, а также лакокрасочные материалы. Не раз на производстве случались экстренные ситуации: в частности, Ростехнадзор называет пороховой завод «основным генератором аварий» в Поволжье.

“Ъ-Казань”