Lynk & Co установила два рекорда «Нордшляйфе»

Компания Lynk & Co (новый премиальный суббренд китайской компании Geely) установила два новых рекорда «Нордшляйфе» (северная петля гоночной трассы «Нюрбургринг»), сообщает китайский автопроизводитель.

Как заявляет марка, 528-сильный седан Lynk & Co 03 Cyan Concept, построенный командой Cyan Racing (ранее представляла Volvo в туринговом чемпионате мира WTCC, а сейчас работает с китайским брендом Lynk & Co в серии WTCR), прошел круг по немецкому автодрому за 7:20.143. За рулем машины находился швед Тед Бьорк — чемпион WTCC-2017 в составе Volvo и действующий пилот Lynk & Co Cyan Racing в WTCR.

Компания отметила, что это время позволило установить сразу два рекорда, сделав Lynk & Co 03 Cyan Concept самым быстрым 4-дверным автомобилем и самой быстрой переднеприводной машиной трассы. Отмечается, что китайская марка на три секунды улучшила прежний рекорд для 4-дверных машин, принадлежавший Jaguar, и на 25 секунд превзошла время быстрейшего переднеприводного автомобиля, которое поставил Renault.

При этом ранее в 2019 году седан Jaguar XE SV Project 8 улучшил собственный рекорд «Нордшляйфе», проехав круг по немецкому автодрому за 7:18.361 — формально именно это время является рекордом трассы для 4-дверных моделей. А прежний рекорд среди переднеприводных моделей действительно принадлежал Renault — в 2019 году новое поколение «горячего» хэтчбека Renault Megane R.S. Trophy-R прошло круг по «Нордшляйфе» за 7:40.1.

В Cyan Racing подчеркнули, что для установления рекорда использовали конфигурацию трассы протяженностью 20,8 км — круг в 20,6 км, на котором обычном показывают времена автопроизводители, Lynk & Co 03 Cyan Concept прошел за 7:15.123.

Напомним, премьера концепт-кара Lynk & Co 03 Cyan Concept состоялась весной 2019 года.