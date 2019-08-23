Нижегородские предприятия сократили объем инвестиций на 19,1% в первом полугодии

Средние и крупные предприятия Нижегородской области инвестировали 644,6 млрд руб. в первом полугодии 2019 года. Это на 19,1% меньше по сравнению с тем же периодом прошлого года (в фактически действовавших ценах), сообщает Нижегородстат. Долгосрочные вложения оцениваются в 55,9 млрд руб., краткосрочные – в 588,7 млрд руб.

Как ранее сообщал “Ъ-Приволжье”, в первом полугодии на 2,35% вырос объем инвестиций среднего и крупного бизнеса в основной капитал. Объем вложений составил 65,3 млрд руб.

Анастасия Еремина