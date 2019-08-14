Объем инвестиций в основной капитал нижегородских компаний составил 65,3 млрд рублей

В Нижегородской области по итогам первого полугодия 2019 года объем инвестиций среднего и крупного бизнеса в основной капитал вырос на 2,35% по сравнению с январем-июнем 2018 года и составил 65,3 млрд руб., сообщает Нижегородстат. Как и в прошлом году, большую часть средств вложили в транспортные средства, оборудование и хозяйственный инвентарь (45,2 млрд руб., 69,3%).

На нежилые здания, строение и земли потратили 15,4 млрд руб. (23,7%), на жилые объекты – 1,4 млрд руб. (2,3%). Объем инвестиций в объекты интеллектуальной собственности составил 2,5 млрд руб. (3,8%). Прочие вложения составили 741 млн руб. (1,1%). Отмечается, что не учитывались данные по субъектам малого предпринимательства и инвестиции, не наблюдаемые прямыми статистическими методами.

Анастасия Еремина