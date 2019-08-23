Фрегат «Адмирал флота Касатонов» ушел на заключительный этап заводских испытаний

Построенный на петербургском судостроительном заводе «Северная верфь» первый серийный фрегат проекта 22350 «Адмирал флота Касатонов» ушел на заключительный этап заводских испытаний. Во время испытаний экипаж и сдаточная команда проверят работу всех систем, механизмов, оборудования, технических средств и комплексов корабля, а также оружия и вооружения.

Как сообщили в ПАО «СЗ "Северная верфь"», заводские ходовые и последующие государственные испытания продлятся до декабря. По их итогам будет принято решение о вводе корабля в состав Северного флота.

Ранее “Ъ-СПб” писал, что 20 августа на заключительный этап заводских испытаний также ушел построенный на «Северной верфи» корвет «Гремящий», который впоследствии будет передан Тихоокеанскому флоту.