«Мираторг» оштрафовали за строительство курского свинокомплекса без разрешения

Государственная инспекция строительного надзора оштрафовала на 150 тыс. руб. ООО «Мираторг-Курск» — заказчика строительства свинокомплекса в Фатежском районе. Инспекция не была уведомлена о начале строительства, сообщили в администрации области. Также на 700 тыс. руб. оштрафован подрядчик — ООО «Брянскагрострой».

Ранее строительство свинокомплексов холдинга в Фатежском и Поныровском районах было приостановлено в связи с отсутствием части разрешительной документации. Решение о назначении штрафов за строительство свинокомплекса в Поныровском районе должно быть принято 29 августа.

«Аэросъемка строительных площадок для контроля ситуации и недопущения продолжения работ на объектах происходит раз в несколько дней... Видно, что строительство не ведется»,— подчеркнули в обладминистрации.

О протестах жителей Курской области против свинокомплексов «Мираторга» — в публикации “Ъ-Черноземье”.