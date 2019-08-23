Обвиняемый в шпионаже Уилан заявил отвод прокурору

Гражданин США, Великобритании, Канады и Ирландии Пол Уилан, арестованный в России по обвинению в шпионаже, заявил отвод прокурору. Во время заседания в Лефортовском суде Москвы, на котором рассматривалось ходатайство следствия о продлении ареста, господин Уилан сказал, что прокуратура «ничего не предпринимает», когда ФСБ нарушает его права. Суд отказался удовлетворить требование об отводе.

«Прокурор знал об угрозах мне со стороны ФСБ, но ничего не предпринял. Он знал и о том, что в СИЗО мне нанесли травму. Мне повредили колено»,— приводит ТАСС слова обвиняемого.

Судья Елена Канева сочла «отвод необоснованным». Как сообщает «Интерфакс», после оглашения решения Пол Уилан обвинил судью в необъективности и в том, что она «поддерживает следствие».

Напомним, господин Уилан был задержан сотрудниками ФСБ в конце декабря 2018 года в гостинице «Метрополь» после получения сведений, содержащих гостайну. Действия американца квалифицированы как шпионаж (ст. 276 УК РФ). Сам он считает свой арест местью за санкции США.

Подробности дела — в публикации “Ъ” «Шпион увлекся куполами».