В Петербург на тестовые испытания прибыли новые пассажирские автобусы

В Петербург прибыли новые автобусы для испытаний на городских маршрутах. Речь идет о низкопольным электробусах «Сириус» производства АО «Стройтранс» из Вологды и европейских Mercedes-Benz Conecto, сообщили в городском комитете по транспорту.

Электробусы «Сириус» с ночной зарядкой, располагающие автономным ходом до 240 км и вместимостью 90 пассажиров, в течение нескольких месяцев будут тестироваться на маршруте №128, где с марта уже работают 10 аналогичных машин. Mercedes-Benz Conecto вместимостью 94 пассажира и «гармошка», рассчитанная на 138 человек, в свою очередь, будут работать на маршрутах №39 и №39Э между станцией метро «Московская» и аэропортом Пулково.

Кроме этого, осенью в Петербурге также начнут работу еще 40 новых автобусов, закупленных СПб ГУП «Пассажиравтотранс» в рамках планового обновления автопарка.

Ранее “Ъ-СПб” писал, что «Пассажиравтотранс» отказался от закупки 200 новых автобусов за 3,3 млрд рублей.