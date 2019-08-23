В Геленджике из незаконного оборота изъяли 700 литров алкоголя

Полицейские Геленджика изъяли из незаконного оборота около 700 литров вина и чачи. Контрафактный алкоголь выявили в пяти торговых точках города, сообщили в ГУ МВД по Краснодарскому краю.

Уточняется, что реализацией алкоголя занимались четверо иногородних граждан и один местный житель в возрасте от 25 до 66 лет. Они осуществляли продажу алкогольной продукции в розлив без лицензии и сопроводительных документов. В отношении них составлены административные протоколы по ч. 1 ст. 14.17.1 КоАП «Незаконная розничная продажа алкогольной и спиртосодержащей пищевой продукции физическими лицами». Санкции указанной статьи предусматривают максимальное наказание в виде выплаты административного штрафа.

Как ранее сообщал “Ъ-Кубань”, сотрудники краевого УФСБ совместно с коллегами из полиции выявили в Ейске склад с контрафактным алкоголем. В результате из незаконного оборота изъято более 4,5 тыс. литров водки и портвейна, маркированных федеральными акцизами. А в целом с начала текущего года в Краснодарском крае из незаконного оборота было изъято 11,5 тыс. литров алкоголя, 64,5% которого оказалось фальсификатом.

Василий Хитрых