В Ейске из незаконного оборота изъято более 4,5 тысячи литров контрафактного алкоголя

Сотрудниками УФСБ по краю совместно с коллегами из полиции выявили в Ейске склад с контрафактным алкоголем. В результате из незаконного оборота изъято более 4,5 тыс. литров водки и портвейна, маркированных федеральными акцизами.

В настоящее время образцы изъятой продукции направлены на экспертизу. По ее результатам будет принято процессуальное решение. Оперативники устанавливают обстоятельства и лица, причастные к незаконному обороту алкоголя.

Как сообщал “Ъ-Кубань”, с начала текущего года в Краснодарском крае из незаконного оборота было изъято 11,5 тыс. литров алкоголя, 64,5% которого оказалось фальсификатом.

Василий Хитрых