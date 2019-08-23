Энергоблок Белоярской АЭС после остановки выведен на номинальный уровень

Четвертый энергоблок на Белоярской АЭС в Свердловской области выведен на номинальный уровень мощности, сообщили в пресс-службе предприятия.

«В ночь с 22 на 23 августа энергоблок №4 с реактором БН-800 Белоярской АЭС выведен на номинальный уровень мощности, и продолжает работу в соответствии с диспетчерским графиком нагрузок»,— говорится в сообщении. Уточняется, что отклонений от пределов и условий безопасной эксплуатации энергоблоков на АЭС нет. Радиационный фон на уровне естественного природного фона.

Утром в воскресенье, 18 августа, энергоблок отключили от сети из-за ложного срабатывания одной из защитных систем.

Белоярская АЭС имени Курчатова введена в работу в апреле 1964 года. Сейчас в эксплуатации находятся энергоблоки с реакторами на быстрых нейтронах БН-600 (с 1980 года) и БН-800 (с 2015 года). Предыдущая внеплановая остановка четвертого блока АЭС произошла 12 июля из-за сработавшей защиты электрического генератора. Через несколько дней его подключили к сети.

Подробнее о ситуации — в материале «На Белоярской АЭС внепланово от сети отключен энергоблок»