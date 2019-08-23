Администрация Ижевска может заплатить 19 штрафов из-за некачественной разметки

ГИБДД Удмуртии составила 19 административных материалов в отношении администрации Ижевска за последние три недели. Об этом рассказал начальник УГИБДД МВД по республике Руслан Набиев в эфире радио «Комсомольская правда-Ижевск».

«По статье "Несоблюдение требований по обеспечению безопасности дорожного движения при строительстве, реконструкции, ремонте и содержании дорог" санкции предусмотрены довольно суровые. В отношении юридических лиц там — шестизначные цифры»,— отметил господин Набиев.

Ранее сообщалось, что 25% от всей проверенной нанесенной в этом году в Ижевске разметки имеет дефекты. Тогда было проверено 80% от предъявленной к приемке разметки. Подрядчика обязали устранить замечания за свой счет.