Иркутская область просит 1,7 млрд рублей на покупку жилья для пострадавших от паводка

Губернатор Иркутской области Сергей Левченко попросил вице-премьера России Виталия Мутко выделить из федерального бюджета дополнительные 1,7 млрд руб. на покупку новых квартир и домов для пострадавших от наводнения жителей. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

«Внесение этих изменений позволит обеспечить жильем всех граждан, утративших свои дома и квартиры в результате чрезвычайной ситуации, в частности, у которых есть доли в другом жилье»,— сказал Сергей Левченко на заседании правительственной комиссии по ликвидации последствий наводнения в Иркутской области. По данным губернатора, на получение средств претендуют около 700 семей, которые получили отказ из-за наличия долей в другом жилье. Вице-премьер Виталий Мутко пообещал рассмотреть это предложение.

Напомним, летом этого года в Иркутской области произошли две волны паводка, в результате которых в зоне подтопления оказались более 17 тыс. домов. Наибольший ущерб нанесен городам Нижнеудинск и Тулун. По данным Виталия Мутко, суммарный ущерб от стихии составил около 35 млрд руб. Власти Иркутской области полагают, что третья волна сильного паводка в регионе маловероятна

Подробнее о паводке читайте в материале “Ъ” «Последствия вышли из берегов»

Юлия Сасевич