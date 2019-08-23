В Тюмени представили нового начальника полиции

В Тюмени официально представили нового начальника управления МВД Евгения Козлова. Нового руководителя ведомству представил начальник полиции области Юрий Алтынов, сообщили в пресс-службе.

Предыдущий глава УМВД России по Тюмени Петр Вагин назначен заместителем министра МВД республики Северная Осетия-Алания.

Евгению Козлову 40 лет. В 2000 году он окончил Тюменский юридический институт МВД России. С 2012 по 2018 год занимал должность руководителя межмуниципального отдела МВД России «Тюменский». Награжден медалями «За отличие в службе» I, II и III степеней.