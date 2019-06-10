Начальник полиции Тюмени назначен замминистра МВД Северной Осетии

Глава УМВД России по Тюмени Петр Вагин назначен заместителем министра МВД республики Северная Осетия-Алания. Приказ о назначении зачитал начальник областного управления МВД Юрий Алтынов во время оперативного совещания, сообщили в пресс-службе ведомства. Врио главы тюменской полиции назначен замначальника УМВД по Тюмени, полковник Олег Маньковский.

Петр Вагин родился в 1977 году в городе Котельниче Кировской области. В 1999 году окончил Тюменский юридический институт МВД РФ, после чего начал службу в ГУВД Тюменской области.

Екатерина Аверина