Глава Кузбасса предложил президенту комплекс мер для развития угледобычи

Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев считает, что для развития угольной отрасли нужно установить долгосрочный тариф на железнодорожные перевозки, приоритетно развивать железнодорожную инфраструктуру Восточного полигона, а также решить проблему ветхого и аварийного жилья за три года. Об этом глава региона заявил на встрече с президентом Владимиром Путиным, прошедшей в Кремле в преддверии Дня шахтера.

«Нам нужно всего три вещи, чтобы мы быстро и эффективно дальше двигались. Первое — нужен долгосрочный понятный тариф на перевозку по железной дороге, чтобы правила не менялись»,— сказал Сергей Цивилев. По мнению главы региона, такой тариф мог бы формироваться на основе правила «инфляция минус».

Губернатор добавил, что Кемеровской области также нужно, чтобы Восточный полигон, куда входят Транссибирская и Байкало-Амурская железнодорожные магистрали, «развивался в приоритете и упреждающе». «Угольная отрасль сегодня достигла уже 45% всего грузооборота РЖД. Кузбасс — это 60% добычи всего угля. <…> Мы напрямую зависим от РЖД. Мы с [главой РЖД] Олегом Валентиновичем [Белозеровым] как два близнеца-брата, успех одного зависит от успеха другого и наоборот»,— отметил господин Цивилев.

Кроме того, глава региона попросил Владимира Путина помочь в решении «очень серьезной проблемы», связанной с ветхим и аварийным жильем в Кемеровской области. «Нам нельзя растягивать решение проблемы ветхого и аварийного жилья так надолго. Нужно ее решить за три года. Это три основные вещи, и мы кардинально повлияем на развитие не только угольной отрасли»,— заверил губернатор.

Напомним, за шесть месяцев 2019 года угольные компании Кузбасса добыли 121,1 млн т угля. Это почти на 3 млн т меньше, чем за первую половину прошлого года.

Подробнее о сокращении планов по угледобыче читайте в материале “Ъ” «Угольщики снижают добычу планов»

Илья Галагуз