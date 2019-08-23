Райффайзенбанк: малый бизнес

Сервис реализован максимально просто. Для формирования счета на оплату нужно выбрать, кому он выставляется, а также оказанные услуги. Есть возможность добавить основание для платежа и оставить комментарий к счету. Сформированный счет можно отправить контрагенту любым удобным способом или сохранить в формате PDF.

«Мы стремимся обеспечить лучший клиентский опыт для малого бизнеса в решении любых финансовых задач, — сказал Денис Скоков, руководитель управления по работе с малым бизнесом АО Райффайзенбанк. — Формирование и выставление счета доступно в мобильном банке для бизнеса и на платформе Android, и в iOS».