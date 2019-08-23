«Магнитка» всухую разгромила «Сибирь» в первом матче предсезонного турнира

Магнитогорский хоккейный клуб «Металлург» обыграл новосибирскую команду «Сибирь» в первом матче старейшего предсезонного турнира России — Мемориала имени Ивана Ромазана. Хозяева льда разгромили сибиряков со счетом 6:0.

«Металлург» в каждом периоде дважды огорчал голкипера Алексея Красикова, защищавшего ворота «Сибири». В составе «Магнитки» по разу отличились нападающие Роман Любимов, Брэндон Козун, Денис Паршин и Сергей Мозякин, а Эрик О'Делл оформил дубль. В следующем матче предсезонного турнира «Сибирь» встретится с «Трактором» из Челябинска.

Напомним, в прошлом сезоне «Сибирь» не смогла выйти в плей-офф, заняв девятое место в турнирной таблице Восточной конференции Континентальной хоккейной лиги. После этого руководство клуба сменило главного тренера — им стал Николай Заварухин.

В межсезонье из «Сибири» ушли десять игроков, в том числе легионеры Дэнни Тэйлор, Джордан Карон, Жильбер Брюле и Шейн Принс. Их заменили на Микаэля Руохомаа и Юусо Пуустинена из «Нефтехимика», Сэма Лофквиста из «Куньлуня» и Харри Сятери из Grand Rapids Griffins.

О проблемах прошлого сезона читайте в материале “Ъ” «Адмиральцы» приплыли на спасение «Сибири»

Илья Галагуз