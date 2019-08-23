Bloomberg рассказало о функциях трех новых моделей iPhone

В ближайшие несколько месяцев Apple представит обновленную линейку своих смартфонов. По словам источников Bloomberg, компания выпустит три новые модели iPhone. Также разрабатываются обновленные версии iPad Pro, Apple Watch и Mac Pro.
Так называемые iPhone Pro придут на смену iPhone XS, iPhone XS Max и iPhone XR. Планируется, что смартфоны поступят в продажу уже в сентябре. Их стартовая цена пока неизвестна. В числе их функций:
iPhone Pro по размеру будут такими же, как модели предыдущего поколения смартфонов, но должны стать прочнее. Новые модели не будут поддерживать 5G.
У обновленного MacBook Pro будет экран с диагональю 16 дюймов. Наушники AirPods сделают водонепроницаемыми. В Apple Watch обновят программное обеспечение.
Какие еще продукты планирует развивать компания, читайте в публикации “Ъ FM” «Apple переходит от внешнего к внутреннему».
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