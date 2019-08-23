Bloomberg рассказало о функциях трех новых моделей iPhone

В ближайшие несколько месяцев Apple представит обновленную линейку своих смартфонов. По словам источников Bloomberg, компания выпустит три новые модели iPhone. Также разрабатываются обновленные версии iPad Pro, Apple Watch и Mac Pro.

Так называемые iPhone Pro придут на смену iPhone XS, iPhone XS Max и iPhone XR. Планируется, что смартфоны поступят в продажу уже в сентябре. Их стартовая цена пока неизвестна. В числе их функций:

редактирование видео в реальном времени (применение цветовых эффектов, кадрирование);

обновленная камера на задней панели, которая позволит снимать сверхширокоугольные фото и видео, делать снимки более высокого разрешения;

беспроводная система зарядки, позволяющая заряжать и наушники AirPods;

повышенная водонепроницаемость (можно будет держать телефон в воде дольше 30 минут).

iPhone Pro по размеру будут такими же, как модели предыдущего поколения смартфонов, но должны стать прочнее. Новые модели не будут поддерживать 5G.

У обновленного MacBook Pro будет экран с диагональю 16 дюймов. Наушники AirPods сделают водонепроницаемыми. В Apple Watch обновят программное обеспечение.

Какие еще продукты планирует развивать компания, читайте в публикации “Ъ FM” «Apple переходит от внешнего к внутреннему».