Прибыль группы Альфа-банка снизилась почти втрое

За первые шесть месяцев 2019 года чистая прибыль группы Альфа-банка (включает ABH Financial, АО «Альфа-банк» и дочерние компании) снизилась в 2,6 раза, до $249 млн, следует из отчетности банка по Международным стандартам финансовой отчетности (МСФО). На снижение прибыли повлияли большие резервы и волатильность курса рубля, заявил газете «Ведомости» главный финансовый директор Альфа-банка Алексей Чухлов.

Убыток банка от операций с иностранной валютой достиг $103 млн против $51 млн прибыли за первое полугодие 2018-го. Совокупный доход банка вырос на 5,6%, до $435 млн. Кредитный портфель увеличился на 13,5%, до $34,7 млрд.

Средства клиентов банка выросли на 7%, до $34,4 млрд. Средства населения увеличились на 13% (до $18,5 млрд), средства компаний — на 0,7% ($15,8 млрд). Отчисления в резервы увеличились почти в 20 раз, до $447 млн. По словам господина Чухлова, создание резервов привело к снижению чистого результата в целом.

Ранее на этой неделе совет директоров Альфа-банка принял решение учредить на Кипре компанию Alfa Capital Markets Ltd. «Дочка» Альфа-банка будет вести корпоративно-инвестиционный бизнес на зарубежных рынках.