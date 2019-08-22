Альфа-банк создает «дочку» на Кипре

Совет директоров Альфа-банка принял решение об учреждении компании Alfa Capital Markets Ltd. на территории республики Кипр для ведения корпоративно-инвестиционного бизнеса на зарубежных рынках, сообщили «РИА Новости» в пресс-службе банка. «Подготовительные процедуры займут не менее года. Это будет "дочка" Альфа-банка»,— пояснили там.

Альфа-банк в первом квартале 2019 года получил по МСФО убыток в размере 22,7 млрд руб. против прибыли в размере 12 млрд руб. в аналогичный период прошлого года. Причиной убытка стала высокая доля валютных активов, которые банк переоценил на фоне укрепления курса рубля.