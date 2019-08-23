Следующий пуск американского корабля Cygnus к МКС планируется в октябре

Запуск американского грузового корабля Cygnus к Международной космической станции (МКС) запланирован на 21 октября, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на источник в российской ракетно-космической отрасли. Предыдущий пуск состоялся в апреле, корабль доставил на МКС 3,5 т груза.

С 2013 по 2019 год к МКС было отправлено 12 кораблей Cygnus. Как правило, они доставляют на международную станцию продовольствие, а также оборудование для проведения космонавтами научных исследований.