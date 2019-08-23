ЦСКА готов покинуть Россию

Баскетбольный клуб ЦСКА рассматривает возможность проведения двух домашних матчей Евролиги за границей из-за занятости арен в Москве. Об этом сообщил президент клуба Андрей Ватутин.

В четверг стало известно, что арена «Мегаспорт» и УСК ЦСКА не смогут принять домашние игры армейцев против итальянского «Милана» (26 декабря) и греческого «Панатинаикоса» (3 января). «У нас действительно пока нет решения, где проводить домашние матчи Евролиги с "Миланом" и "Панатинаикосом". "Мегаспорт" занят ледовым шоу Татьяны Навки. В УСК ЦСКА, который формально нам не принадлежит, в эти сроки состоится похожее новогоднее мероприятие,— сказал Андрей Ватутин.— Мы еще в июне сообщали Евролиге, что если на эти даты нам выпадут домашние матчи, то у нас будет проблема с ареной. Но календарь составляется с учетом интересов 18 команд. В Москве в эти даты нет свободных арен, удовлетворяющих требованиям Евролиги, поэтому вынуждены искать площадку за пределами столицы, рассматриваем варианты как в России, так и за ее пределами, поэтому будем рады предложениям от других городов».

«Основное требование Евролиги — арена вместимостью не меньше семи тысяч мест. Постараемся не покидать европейский континент, но, как говорится, возможны любые варианты. Выбор места проведения должен быть утвержден Евролигой»,— добавил президент ЦСКА.

Действующий чемпион Евролиги начнет новый розыгрыш турнира 4 октября гостевым матчем против испанской «Валенсии».

ТАСС