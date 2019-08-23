Для спасения Любавы Ефимовой не хватает 758 506 руб.

Педиатр Центра врожденной патологии клиники Глобал Медикал Систем (GMS Clinic, Москва) Эмилия Гаврилова: «Сразу после рождения Любаву прооперировали по поводу Spina bifida — удалили грыжу, затем поставили шунт. Но из-за высокого расположения грыжи у девочки возникли значительные нарушения: слабая опора на ноги, признаки дисплазии тазобедренных суставов, нарушены функции почек и мочевыводящих путей, прогрессирует сколиоз. Врачи по месту жительства не знакомы с этим диагнозом, не знают, как обследовать и лечить девочку. Любаве необходимо обследование в нашей клинике под контролем междисциплинарной команды специалистов, чтобы определить тактику лечения и реабилитации».

Стоимость обследования 986 400 руб. Юридические лица благотворительного сервиса Альфа-Банка внесли 55 тыс. руб. Компании, пожелавшие остаться неназванными, внесли 129 894 руб. Телезрители ГТРК «Южный Урал» соберут 43 тыс. руб. Не хватает 758 506 руб.

Дорогие друзья! Если вы решили спасти Любаву Ефимову, пусть вас не смущает цена спасения. Любое ваше пожертвование будет с благодарностью принято. Деньги можно перечислить в Русфонд или на банковский счет мамы Любавы — Дарьи Вячеславовны Ефимовой. Все необходимые реквизиты есть в Русфонде. Можно воспользоваться и нашей системой электронных платежей, сделав пожертвование с банковской карты, мобильного телефона или электронной наличностью, в том числе и из-за рубежа (подробности на rusfond.ru).

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