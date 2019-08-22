Заложенное имущество отправляют в маркетплейс

Крупные банки начали создавать онлайн-площадки для продажи заложенного имущества. Одна из топ-10 кредитных организаций страны запустила собственный маркетплейс по реализации квартир, домов, земельных участков, автомобилей и оборудования. На сайт планируется загрузить около 3 тыс. лотов, причем на некоторые из них обещают скидки до 20%.

Можно ли с помощью такого сервиса приобрести по-настоящему интересный товар и при этом сэкономить? Независимый аналитик, бывший сотрудник банковской сферы Антон Шабанов пояснил, что обычно кредитные организации реализуют залоговое имущество через аутсорсинг, а наиболее ликвидные объекты в открытую продажу попадают редко. Новый маркетплейс может сделать процедуру прозрачнее, полагает Шабанов: «Попасть именно на какой-то лакомый кусочек бывало очень сложно, и какие-то особо интересные, с большими скидками лоты, которые продаются банками, как правило, уходили сотрудникам банков в той или иной степени. Некоторые кредитные организации используют это как меру стимулирования своих сотрудников. Сейчас, как я понимаю, банк организовал единую площадку, на которой все будет довольно-таки открыто, я, по крайней мере, смею на это надеяться, и даже самые интересные продаваемые товары можно будет посмотреть онлайн и поучаствовать в торгах. Это могут быть какие-то дополнительные временные затраты, потому что нужно будет согласовывать доверенности на осуществление каких-либо операций, подписывать договор купли-продажи, то есть по времени эта сделка длится больше, чем обычно».

“Ъ FM” попросил сервис «Авито недвижимость» оценить стоимость одного из лотов, представленных на новом маркетплейсе. Это 10-комнатная квартира площадью 245 кв. м в Варсонофьевском переулке Мещанского района Москвы. Она продается за 64,5 млн руб. Представитель «Авито» Галина Камнева после проведенного анализа пришла к выводу, что объект выставлен по рыночной цене: «В Мещанском районе в целом средняя стоимость квадратного метра составляет, по данным “Авито недвижимости”, 352 тыс. руб. Предложенный лот в целом довольно большой по размерам, и особенность рынка такова, что чем больше объект, тем квадратный метр дешевле, поэтому для такого предложения это достаточно релевантная цена с учетом того, что это старый дом. Там потребуется ремонт и достаточно большие вложения, чтобы эту квартиру сделать комфортной для проживания».

Банки вряд ли будут продавать залоговое имущество ниже рынка, считает вице-президент Российской гильдии риэлторов Константин Апрелев. На уменьшение цены могут претендовать лишь объекты с обременением.

«Я думаю, что это маркетинговый ход. Чтобы привлечь внимание, они говорят, что продадут дешевле. На самом деле, обычно эти активы стоят столько же, сколько на рынке.

Например, решение о цене объекта и о продаже объекта принимается на инвестиционном комитете или на кредитном комитете. Эта цена защищается, обосновывается. Если такого рода активы могут быть с какими-то обременениями, тогда они могут стоить дешевле и продаваться с этими обременениями — это, например, доля в квартире, залог является незавершенным строительством. Либо функциональное назначение этого объекта не совпадает с его сегодняшним использованием»,— резюмирует Апрелев.

По планам банка, маркетплейс позволит увеличить выручку от продажи залогового имущества в два раза.

Григорий Колганов