Британский телеканал разберется в истории Владимира Путина

Владимир Путин станет главным героем британского сериала. Это будет документальный проект телеканала Channel 4. Он получил название «Путин: история российского шпиона». Авторы фильма обещают рассказать о молодости главы государства, его работе в КГБ и двадцати годах у власти. При этом в Кремле говорят, что ничего не знают о проекте. Каким может быть новый сериал о Владимире Путине? Выясняли Владислав Викторов, Елена Иванова и Илья Сизов.

Человек, который решил сделать Россию снова великой,— так создатели нового сериала называют Владимира Путина в анонсе проекта. И добавляют: чтобы понимать то, что происходит сейчас в мире, необходимо понимать российского президента. Ключевой акцент сделан на том, как опыт работы в разведке помогает ему на посту первого лица государства. Авторы сериала планируют использовать архивные кадры и материалы, а также включить интервью с близкими президента и «теми, кого сильнее всего затронули его действия». Конкретные имена не называются.

Но есть ли документы о прошлом Путина в открытом доступе? Проблем с их поиском быть не должно, предполагает главный редактор сайта Agentura.ru Андрей Солдатов: «Можно поднимать те архивы, которые существуют в Германии, и тех людей, которые служили в то время в «Штази», и, соответственно, в западногерманских спецслужбах, поскольку это является фактически единственным местом, где Владимир Путин служил как разведчик. Второй путь — просто заняться анализом, как он применяет оперативные методы в своей политической деятельности, какие вербовочные способы использует — это связано, прежде всего, с тем, как он общается с собеседниками и как работает с общественностью».

Документальный сериал про Путина снимет режиссер Ник Грин. В разное время он занимался проектами про Древний Рим, миссию NASA и династию сирийского президента Башара Асада. Интересовался и советской историей: к 50-летию Карибского кризиса снял документальный фильм про капитана Василия Архипова, который предотвратил ядерную катастрофу. Это, кстати, был совместный проект «Первого канала» и продюсерской компании Bedlam Productions. Но в случае с фильмом про Путина лучше смотреть не на имя режиссера, а на телеканал, который занимается сериалом, говорит собственный корреспондент “Ъ FM” в Великобритании Андрей Остальский: «Channel 4 стоит на достаточно определенных либеральных позициях, поэтому это неизбежно в фильме отразится.

Я не думаю, что он будет сделан в форме какой-то примитивной агитки или пропаганды, но, конечно же, это будет либеральный взгляд на мир и, соответственно, либеральный взгляд на то, что происходит с Путиным».

Пожалуй, автором самых известных фильмов про Путина за рубежом можно назвать Оливера Стоуна. Два года назад на экраны вышел его фильм «Интервью с Путиным». Проект посмотрели зрители Германии, Италии и Франции. У нового британского сериала про Владимира Путина может быть один серьезный недостаток: у режиссера вряд ли поучится раскрыть личность, не встречаясь с президентом лично, уверен руководитель телевизионной студии «Репортер» Михаил Дегтярь: «Это странно, когда люди снимают фильм о большом политике, не встречаясь с ним и не записывая с ним интервью. Это скорее путь людей, которые занимаются просто политическим анализом. С одной стороны, иностранным журналистам труднее проникнуть в эту сферу, а, с другой стороны, проще. Мы знаем, уже были интервью Путина с разными западными журналистами, где он достаточно откровенно раскрывался перед ними».

Интерес к фигуре российского президента в Великобритании, кажется, только растет. Ранее телеканал Би-би-си анонсировал выход комедийного шоу «Вечер с Владимиром Путиным», где он выглядит как персонаж мультфильма. Тогда в Кремле заявили, что глава государства не смотрит карикатуры на себя.

Точная дата выхода сериала про президента России пока неизвестна. Съемки пройдут в Штатах, Великобритании и России.