СМИ: «Яндекс» планирует запустить в Москве сервис аренды машин под такси

Компания «Яндекс» планирует запустить в Москве сервис для аренды машин под такси «Яндекс.Гараж», сообщило издание vc.ru со ссылкой на источники. С помощью сервиса водители смогут арендовать авто для работы в такси, а таксопарки-партнеры «Яндекс.Такси» — сдать автомобиль в аренду.

Пока проект уже запущен в тестовом режиме в Санкт-Петербурге, Казани и некоторых городах России с населением более 100 тыс. человек. В Москве подобный сервис планируют запустить до конца года. Как отметили изданию в компании, пока проект работает в тестовом режиме, компания не взимает комиссию с водителей и таксопарков. В перспективе «Яндекс» намерен монетизировать сервис.

Согласно последним исследованиям, россиянам, которые проезжают меньше 5,4 тыс. км в год, теперь дешевле ездить на такси, чем пользоваться личным автомобилем. Ситуация объясняется относительно высокой стоимостью покупки машины на фоне сравнительно недорогого такси, часто замещающего общественный транспорт.

Подробнее о результатах исследования читайте в материале “Ъ” «Время брать такси до булочной».