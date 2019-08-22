Компания Volkswagen готовит ребрендинг марки — новая эмблема и фирменный стиль будут представлены осенью 2019 года.

Смена фирменного стиля приурочена к дебюту серийного электромобиля Volkswagen ID.3, который для марки, как заявляет топ-менеджмент немецкого автопроизводителя, должен стать началом новой эры. Новинку компания ставит в один ряд с моделями Volkswagen Beetle и Volkswagen Golf, поэтому и готовит ребрендинг.

Напомним, премьера Volkswagen ID.3 и новой эмблемы марки состоится в сентябре на автосалоне во Франкфурте.