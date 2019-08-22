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Opel представил электрохэтчбек Corsa-e для ралли

Компания Opel представила гоночную модификацию электрического хэтчбека Corsa-e последнего поколения.

Автомобиль, созданный для фирменного монокубка ADAC Opel e-Rally Cup, технически полностью унифицирован с дорожным вариантом модели. Хэтчбек получил оснащен 136-сильным мотором и батареей на 50 кВт/ч, которая обеспечивает запас хода в «гражданском» исполнении до 330 км, а дальность пробега для раллийной версии пока не названа.

У гоночной модификации доработана подвеска, установлена блокировка дифференциала, усилены тормоза, предусмотрена защита днища, каркас безопасности и другие необходимые для соревнований элементы.

Первый сезон ADAC Opel e-Rally Cup состоится в 2020 году. К старту чемпионата немецкий автопроизводитель построит 15 гоночных электромобилей. Премьера модели состоится в сентябре на автосалоне во Франкфурте.

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