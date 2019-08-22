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Системы предупреждения о детях в салоне могут стать обязательными для автомобилей

В США и Европе рассматривают возможность обязать автопроизводителей устанавливать на автомобили систему, которая будет предупреждать водителей об оставленных в салоне детях, сообщает Automotive News.

По данным издания, этот вопрос обсуждают законодатели США и европейские органы по надзору за безопасностью. Ожидается, что системы, которые будут подавать предупреждающий сигнал, если водитель заглушил двигатель, но на задних сиденьях остаются пассажиры, сделают обязательными в ближайшие годы.

Напомним, в настоящее время подобные решения для некоторых своих моделей уже предлагают Hyundai (технология Rear Occupant Alert), Nissan (комплекс Rear Door Alert) и General Motors (система Rear Seat Reminder).

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