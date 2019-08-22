«Вся эта история выгодна России»

Сначала Украина, потом «восьмерка». Ангела Меркель и Борис Джонсон не поддержали Дональда Трампа и Эмманюэля Макрона. Канцлер Германии и премьер-министр Великобритании выступили против безоговорочного возвращения России в формат G8. В свою очередь, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что для этого необходимо возвращение Крыма и Донбасса. В Кремле на это ответили, что сам по себе формат «восьмерки» не имеет значения — проблемы можно решать на встречах G20. Политический обозреватель “Ъ FM” считает, что противоречия союзников на руку Москве.

Дональд Трамп и Эмманюэль Макрон, можно так сказать, нарушили размеренный ход европейской политики. В результате Ангела Меркель на правах негласного лидера объединенной Европы была вынуждена слегка поправить коллег. Федеральный канцлер Германии указала на то, что без прогресса по Украине никакая «восьмерка» для России невозможна. Об этом она заявила в рамках встречи с Борисом Джонсоном, который коллегу поддержал, напомнив и о химической атаке на британской земле, о дестабилизирующей деятельности, о провокациях и еще многом другом, в чем Лондон в последнее время обвиняет Москву. На этом новый британский премьер решил не останавливаться. Он поговорил по телефону с Владимиром Зеленским, чтобы затем сделать еще одно громкое заявление о несгибаемой поддержке территориальной целостности и единства Украины. Зеленский же от себя добавил, что прежде чем возвращаться в «восьмерку», Москва должна вернуть Крым и Донбасс.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков по этому поводу заявил, что «восьмерка» для Кремля — не самоцель. Есть формат «двадцатки», где можно обсуждать все необходимые вопросы, которые касаются мировой экономики и общих вызовов. Если же говорить более жестко, так сказать, по существу вопроса, Владимир Путин на пресс-конференции в Хельсинки четко дал понять, что он обо всем об этом думает. Президент комментировал российское членство в Совете Европы. Однако что-то подсказывает, что тезис применим и к «восьмерке» тоже. «Что касается нашей работы в Совете Европы, мы туда не рвемся. Если нас там не хотят видеть, мы готовы обойтись и без этого»,— заявил Владимир Путин.

Тем не менее, вся эта история выгодна России. Во-первых, партнеры признают, что Москва — важный игрок, без которого сложно решать серьезные мировые вопросы. Во-вторых, ситуация лишний раз доказывает, что «в товарищах согласия нет». Не секрет, что Дональду Трампу не очень нравится наставнический тон Старого Света и сложившийся там за годы порядок вещей. И лидерство Меркель Трампа, скорее всего, тоже раздражает. Хозяину Белого дома хочется чуть- чуть похулиганить и подпустить шпильку уважаемым союзникам.

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История с Россией и «восьмеркой» во многом схожа с покупкой Америкой Гренландии — попытка всех ошарашить. Пусть коллеги приходят в себя. Молодой президент Макрон — также человек с амбициями, и он тоже претендует на лидерство. И, судя по всему, готов сделать что- то поперек линии партии. Но в таком случае не избежать привычных обвинений, мол, вот и президент Франции попал под обаяние Путина, и вот он уже вынужден корректировать позицию. Что же касается Трампа, как мы знаем, у него семь пятниц на неделе. Он, может быть, уже и забыл о своем предложении. Однако если была цель привлечь внимания к саммиту «семерки» в Биаррице — она достигнута. Будет интересно. И российская тема там неизбежно будет звучать. Такой маленький успех Кремля.