Начальник отдела экономической безопасности ОВД Анапы задержан при получении взятки

Начальник отдела экономической безопасности и противодействия коррупции (ОЭБ и ПК) ОМВД России по Анапе задержан при получении 1 млн руб., сообщил “Ъ” источник в правоохранительных органах. Вместе с руководителем отдела задержан старший оперуполномоченный ОЭБ и ПК, взятку передал местный предприниматель за увод от уголовной ответственности по ч. 1 ст. 238 УК РФ (оборот товаров и продукции, не отвечающих требованиям безопасности) и покровительство.

Как стало известно “Ъ”, факт передачи денег был зафиксирован сотрудниками управления ФСБ по краю минувшей ночью в служебной машине УАЗ «Патриот», припаркованной на одной из улиц Анапы. В настоящее время рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела в отношении полицейских, управление МВД по Краснодарскому краю начало проверку.

Анна Перова, Краснодар