Обозреватель “Коммерсантъ FM” Светлана Бардина рассказывает, как меняется стоимость квадратного метра в столице.

Цены на недвижимость корректируются постоянно. Что-то, бывает, дорожает быстрее. К примеру, строящаяся недвижимость премиум-класса. Именно такие проекты сейчас показывают самые высокие и резкие темпы подъема цены. Конечно, если сравнивать с новостройками других классов и ценовых категорий на разных стадиях строительства.

Вот конкретные цифры. По данным аналитиков риэлтерской компании «Метриум», в новостройках премиум-класса Москвы средняя стоимость квадратного метра достигла сегодня 489 тыс. руб. То есть за шесть месяцев текущего года они поднялись в цене на 6%. А если сравнить с тем, что было в первом полугодии прошлого года, то и на все 15%. Тогда метр в премиальной новостройке оценивался в 424 тыс. руб. И это гораздо более существенный скачок, чем в новостройках комфорт-класса, и даже больше, чем в элитном и бизнес-сегментах.

Сравним: комфорт-класс показал положительную динамику роста цен на 9% за год. Средняя стоимость квадрата в категории проектов возросла с 154 до 168 тыс. руб. Новостройки бизнес-класса, как квартиры, так и апартаменты, стали дороже на 4%. Год назад он обошелся бы покупателю в среднем в 226 тыс. руб., сейчас — в 236 тыс. за квадратный метр. Элитная недвижимость тоже не отстает. Даже опережает и показывает значительный подъем цены. Здесь + 11%. Было в среднем 957 тыс. руб., стало — 1 млн руб.

По мнению брокеров, выбор у покупателей премиальной недвижимости в итоге сегодня непростой, если не сказать сложный. Хотя вроде и количество проектов в реализации большое. Но порядка 40% лотов продается в корпусах на стадии котлована, а треть в уже готовых домах. А золотой середины нет.