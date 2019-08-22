В Воронеже может стать на 30 маршрутов общественного транспорта меньше

Количество автобусных маршрутов в Воронеже может сократиться со 101 до 69, а количество троллейбусных маршрутов вырастет с четырех до шести. Это следует из обновленного проекта маршрутной сети городского пассажирского транспорта. По данным “Ъ-Черноземье”, особо малый класс в Воронеже будет представлен семью микроавтобусами, малый – 407, средний – 637, большой – 382 низкопольными автобусами, оборудованными по требованиям транспортной безопасности. Проект комплексной схемы организации транспортного обслуживания населения подготовлен ФАУ «РосдорНИИ».

По данным мэрии, подрядчик при подготовке использовал не только натурные обследования, анкетирование и опросы, но и обезличенные данные сотовых операторов. «На основе всего массива данных были определены все транспортные корреспонденции горожан и сформирована новая маршрутная сеть»,– пояснили в пресс-службе мэрии. В частности, был отмечен высокий уровень дублирования: более половины маршрутов (совпадение схемы движения более чем на 75%) дублируются полностью, частично (совпадение схем от 50 до 75%) – 89%. «В этом есть как положительные стороны, так и отрицательные. К первым можно отнести повышение надежности транспортного сообщения, ко вторым – конкуренцию на маршруте, приводящую к "гонкам" и, следовательно, снижению безопасности»,– отметили в мэрии. В неизменном виде предлагает сохранить 35 маршрутов, изменить трассы движения для 33, ввести семь новых (в том числе два троллейбусных).

По словам мэра Вадима Кстенина, «ни одна улица, по которой сейчас ходит транспорт, не остается без него и в новой схеме»: «Провозная способность обеспечивается увеличением класса подвижного состава и перспективой внедрения выделенных полос. Связность маршрутной сети повышается за счет перевода некоторых автобусов на параллельные основным магистралям направления». Проект схемы будет обсуждаться на публичных слушаниях, по итогам которых она может быть скорректирована, отметили в мэрии. После этого новые маршруты начнут проторговываться, эта поэтапная работа должна начаться в 2020 году. Отметим, что сейчас в Воронеже работают 12 частных перевозчиков и один муниципальный. В пассажирских перевозках задействованы 1,7 тыс. маршруток, из них 284 - большие, 805 – средней вместимости, 437 – малой и четыре – особо малой вместимости. Сроки эксплуатации автобусов большой вместимости составляют не более 20 лет, средней – не более девяти лет и малых – семь лет. 19% автобусов – за пределами сроков. Кроме того, в облцентре насчитывается 46 троллейбусов, из них на линии выходят 33.

О повышении проезда в Воронеже читайте в материале “Ъ-Черноземье” «Пассажиры оплатят комфорт».

Александр Прытков, Ирина Лобанова