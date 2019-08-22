Корпоративные новости на «Ъ FM»

«ВКонтакте» оказалась у россиян самой популярной социальной сетью для публикации фотографий — такой вывод сделали эксперты ВЦИОМ по итогам опроса. Instagram занимает лишь третье место, на втором — «Одноклассники». Чаще всего в VK размещают свои фотографии пользователи в возрасте от 18 до 24 лет и от 25 до 34 лет.

Ритейлер «Магнит» в экспериментальном режиме откроет в Самаре алкомаркет. Если проект окажется успешным, то сеть будет и дальше развивать бренд специализированных магазинов «Магнит вечерний».