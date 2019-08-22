За первое полугодие жители Тамбовщины взяли в ипотеку 6,4 млрд рублей

Жители Тамбовской области за первые шесть месяцев 2019 года взяли 350 ипотечных кредитов на 6,4 млрд руб., сообщила пресс-служба регионального отделения Центробанка. Эта сумма на 3,5% ниже показателя за аналогичный период 2018-го. Размер ипотеки в среднем составляет 1,8 млн руб., а ее срок – 18,5 лет. Совокупная задолженность по ипотечным жилищным кредитам составляет 33,6 млрд руб., что на 22,8% больше по сравнению с первым полугодием 2018-го. Доля просроченной задолженности – 0,4%.

О том, сколько в регионе возводится квадратным метров, читайте в материале “Ъ-Черноземье” «Тамбов расстроят жильем».