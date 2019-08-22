Рабочую группу по созданию скоростного рельсового транспорта в Воронеже возглавил Виталий Шабалатов

Вице-губернатор Воронежской области Виталий Шабалатов возглавил рабочую группу по созданию «скоростного рельсового пассажирского транспорта» в облцентре, следует из постановления правительства региона. В состав группы также вошли первый заместитель руководителя департамента экономического развития Игорь Кумицкий (зампред рабочей группы), главный аналитик «Агентства инноваций и развития экономических и социальных проектов» (АИР) Александр Литвинчук (секретарь), директор АИР Алексей Антиликаторов, руководитель областного департамента промышленности и транспорта Александр Десятериков, а также «по согласованию» мэр Воронежа Вадим Кстенин, первый вице-мэр Сергей Петрин, глава городского управления транспорта Сергей Латынин и главный архитектор облцентра Людмила Подшивалова.

Согласно постановлению, группа должна изучать, анализировать и оценивать работу по проектированию и строительству рельсового транспорта, а также участвовать в разработке документов стратегического планирования. Напомним, технико-экономическое обоснование по строительству в Воронеже «легкорельсового транспорта» должны начать готовить этой осенью. Проект ЛРТ пришел на смену метро, от идеи строительства которого власти отказались. Причиной стало нежелание выстраивать «глубоко дотационное предприятие»: строительство метро в облцентре оценивается в 43 млрд руб., ЛРТ – в 30 млрд руб.

Подробнее о проекте читайте в материале “Ъ-Черноземье” «Воронежское "метро" завязывают на пяти узлах».

Александр Прытков