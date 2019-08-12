Проект легкорельсового транспорта в Воронеже начнут готовить осенью

Осенью 2019 года должна начаться разработка технико-экономического обоснования проекта по строительству в Воронеже «легкорельсового транспорта». Об этом стало известно по итогам совещания у губернатора Александр Гусева, сообщает пресс-служба облправительства. Перспективная протяженность линий ЛРТ оценивается в 150 км.

Как рассказали в пресс-службе, сейчас Институт генплана Москвы ведет разработку генплана Воронежа на 2021-2041 годы. «В рамках работы над ним был проведен социологический опрос, который показал, что в Воронеже общественным транспортом пользуются лишь 65% респондентов. При этом жители готовы пересесть на городской транспорт, если появится новая эффективная система перевозок,— сказано в сообщении пресс-службы.— Основным предложением в данном случае является создание сети легкорельсового транспорта с элементами ускоренного движения в периферийных районах, с более разреженными остановками и увеличенными интервалами, и с более частыми остановками — в срединной и центральной части».

Господин Гусев поручил завершить согласование подготовленного проекта технического задания на разработку технико-экономического обоснования к середине сентября. «Тема развития городского пассажирского транспорта для нас очень важна. Мы неоднократно ее обсуждали, и хотелось бы получить комплексность в решении данной проблемы»,— сказал глава региона.

Легкорельсовый транспорт (ЛРТ) в Воронеже — проект, которым местные власти стали заниматься после того, как отказались от идеи строительства в городе полноценного метро. Ранее “Ъ-Черноземье” стали известны параметры пяти перспективных площадок, определенных специалистами японской Nikken Sekkei Research Institute для создания транспортно-пересадочных узлов и развития депрессивных территорий в Воронеже. Участки общей площадью почти 220 га расположены вдоль планируемой первой линии ЛРТ.

Речь идет о четырех участках в правобережной части облцентра и одном — самом большом — на левом берегу площадью 77 га, занятой промышленными площадками и ограниченной улицей Остужева и Ленинским проспектом. Наименьшая по площади территория в 9 га определена у железнодорожного вокзала Воронеж-1. Третья — это территория, ограниченная улицами Текстильщиков, Дружинников, Электросигнальной, Московским проспектом и проспектом Труда площадью 61 га. Четвертая — территория промышленной площадки бывшего Экскаваторного завода (Московский проспект, 11) площадью 53 га. И пятая — территория, занятая ветхим жилым фондом, ограниченная Московским проспектом, Ракетным и Ученическим переулками, — 18,9 га.

От проекта метро в пользу именно ЛРТ власти отказались, чтобы «не выстраивать глубоко дотационное предприятие»: строительство метро в облцентре оценивается в 43 млрд руб., ЛРТ — в 30 млрд руб.

Подробнее о проекте — в материале “Ъ-Черноземье”.

Сергей Калашников